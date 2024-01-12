МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Средняя цена на куриное яйцо в РФ с начала 2024 года выросла на 0,78%, значительно меньше, чем за предыдущий отчетный период — с 19 по 25 декабря оно подорожало на 3,95%, следует из материалов Росстата. Российские яйца назвали одними из самых дешевых в мире

"За период с 1 по 9 января 2024 года цены изменились: на… яйца куриные — плюс 0,8%… на колбасы вареные, масло сливочное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рис и муку пшеничную — плюс 0,4%", — сообщило статведомтство. В конце декабря ведомство сообщало, что средняя цена на куриное яйцо за неделю с 19 по 25 декабря выросла на 3,95%.

За период с 1 по 9 января 2024 года соль подорожала на 0,9%, мороженая рыба — на 0,6%, баранина и стерилизованное молоко — на 0,5%, масло подсолнечное, творог, хлеб, — на 0,2%, сосиски, сардельки, смеси сухие молочные для детского питания, макаронные изделия — на 0,1%.

Снизились цены на черный чай – на 0,6%, на крупу гречневую и пшено – на 0,5%, на мясо кур – на 0,4%, на сахар-песок и вермишель – на 0,1%.