ПАРИЖ, 12 янв — ПРАЙМ. Средний показатель годовой инфляции в 2023 году во Франции составил 4,9%, следует из отчета Национального института статистики Франции (Insee). Инфляция в России в 2023 году составила 7,42 процента

"Средний показатель роста потребительских цен в годовом исчислении составил 4,9%. Инфляция несколько замедлилась по сравнению с 2022 годом, когда она достигла 5,2%", — сообщается в отчёте.

Цены на электроэнергию выросли в среднем на 5,6% после скачка в 23,1% в 2022 году. При этом цены на продовольствие увеличились на 11,8%.

Инфляция к концу года слегка выросла, составив 3,7% в декабре после 3,5% в ноябре.

Показатели инфляции во Франции росли с конца 2020 года, достигнув пика в 6,3% годовых по итогам февраля прошлого года.

Глава минфина страны Брюно Ле Мэр ранее заявлял, что страна вышла из инфляционного кризиса. При этом в середине ноября Insee сообщал, что число французов, имеющих доход ниже минимально допустимого в стране, в 2021 году достигло 14,5%. Так, если в 2020 году 8,5 миллиона человек получали менее чем 1158 евро в месяц, то в 2021 году их число увеличилось на 552 тысячи человек. Таким образом, 9,1 миллиона человек оказались за чертой бедности.

Ле Мэр в конце лета заявил, что цены на 5 тысяч наименований товаров первой необходимости и продовольствия будут зафиксированы, чтобы помочь французам справиться с растущей инфляцией. В июне министр предупредил, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до "ковидного" периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата.