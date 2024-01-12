БУДАПЕШТ, 12 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Венгрии по итогам декабря составила 5,5%, при этом энергия подешевела почти на 14%, показатель за 2023 год составил 17,6%, следует из сообщения Центрального статистического управления (KSH) страны. Годовая инфляция во Франции в 2023 году составила 4,9 процента

"В декабре 2023 года потребительские цены были в среднем на 5,5% выше, чем годом ранее, а по сравнению с ноябрем они упали в среднем на 0,3%. В 2023 году потребительские цены выросли в среднем на 17,6% по сравнению с предыдущим годом", — говорится в сообщении на сайте управления.

Министерство национальной экономики Венгрии напомнило, что цель добиться к концу года однозначных показателей инфляции была достигнута на два месяца раньше.

"Сейчас видно, что в декабре инфляция практически рухнула, ее уровень снизился до 5,5% в годовом исчислении, так что по сравнению с чехами (6,9%), поляками (6,1%) и румынами (6,6%) наша страна также добилась более благоприятного результата", — приводит пресс-служба министерства слова министра национальной экономики Венгрии Мартона Надя.

KSH отмечает, что больше всего в Венгрии по сравнению с декабрем 2022 года подорожали за год услуги — на 12,4%, а подешевела энергия для домохозяйств — на 13,9%. Рост цен на продукты питания в декабре составил 4,8%, на спиртные напитки и табачные изделия — 3%. В целом за 2023 год больше всего подорожали продукты питания — более чем на 25%. Рост цен на энергию составил 22,1%, на топливо и прочие статьи расходов — 18,6%, на алкоголь и сигареты — 15,4%, на услуги — 13,2%, на одежду — 8,3%, цены на товары длительного пользования выросли на 5,6%.

В минэкономики добавили, что целью на 2024 год правительство поставило экономический рост в 4% ВВП.

По итогам января, февраля и марта 2023 года годовая инфляция в Венгрии превышала 25%, затем начала снижаться. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в 2022 году поставил перед правительством задачу добиться к концу 2023 года однозначных показателей инфляции. Министр финансов Венгрии Михай Варга ранее также заявил, что правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП на 1,5% в 2023 году, снижение инфляции к декабрю до 9,2%, а также снижение госдолга и дефицита бюджета.