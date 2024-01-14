МОСКВА,14 янв — ПРАЙМ. Россия, несмотря на санкционное давление извне, завершила 2023 год с внушительным экономическим ростом, прежде всего благодаря промышленному сектору, сообщает обозреватель РИА Новости. Эксперт рассказал, что поддержит рост ВВП России в 2024 году

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске отметил, что российская экономика может прибавить больше прогнозируемых 3,5 процента.

По данным Росстата на конец декабря 2023 года, экономика выросла на 5,5% в третьем квартале. Отмечалось, что одними из главных драйверов роста стали гособоронзаказ и бюджетные вливания в импортозамещение после массового ухода западных брендов и разрушения логистических цепочек.

Согласно материалу, российскую экономику "разогрел" стремительный рост промышленного производства. Так, за 11 месяцев 2023 года обрабатывающая промышленность прибавила 7,5%.

"На фоне несущественного, но все же снижения (на 1,1%) добычи полезных ископаемых особенно заметны успехи обрабатывающих производств (плюс 7,5%), где в лидерах машиностроение (23,3%), металлургия (9,5%) и химическая отрасль (6,2%)", — указывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России.

Кроме того, активно развиваются такие сферы, как строительство, оптовая и розничная торговля.

"Предприятия быстро переориентировались на внутренний рынок. Срыв поставок из-за границы стимулировал импортозамещение, модернизацию производственно-технологической базы и максимальную загрузку мощностей. Для отечественных товаров открылись перспективные ниши. Благодаря высокому внутреннему спросу загрузка предприятий, по нашей оценке, в ближайшие годы останется максимальной", — объясняет Павел Симонов, директор по правовым и корпоративным вопросам торгово-производственного холдинга "Русклимат".

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий назвал фактор, который сможет поддержать российскую экономику в 2024 году. По его словам, речь идет и стимулирующей бюджетной политике, которая смягчит давление высокой ключевой ставки Банка России и кадрового дефицита.