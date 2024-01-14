КИШИНЕВ, 14 янв — ПРАЙМ. Три года, с 2021 по 2023-й, из 20 последних лет Молдавия переживала самый большой рост цен на продукты питания, однако жители республики продолжают расточительствовать и выбрасывать еду, сообщил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. Молдавия предоставила Украине скидку на транзит агропродукции

Ранее пресс-служба Национального бюро статистики Молдавии (НБС) сообщила, что средние потребительские цены в декабре 2023 года, по сравнению с декабрем 2022 года, выросли на 4,2%, в том числе на продовольственные и непродовольственные товары — на 4,6% и услуги, оказываемые населению, — на 2,5%.

"В последние три года в Молдове наблюдалась самая высокая инфляция за 20 лет. Нас должен заставить задуматься тот факт, что цены на продукты питания растут, но мы продолжаем много выбрасывать", — сказал Ионицэ журналистам.

По его словам, в период с 2001 по 2005 годы цены на продукты питания выросли на 60,9%, с 2006 по 2010 годы — на 38,7%, с 2011 по 2015 годы — на 46,3%, с 2016 по 2020 годы — на 31,6%. А за последние три года — на 62%.

Ионицэ отметил при этом, что молдаване ежегодно выбрасывают в среднем 76 килограммов приобретенных продуктов питания на человека. 40% отходов выбрасываются потребителями, 25% — промышленным сектором, 20% — переработчиками и 15% — коммерческим сектором.

В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, связанные с увеличением цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни.