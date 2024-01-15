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2024
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Придется признать. Пушков прокомментировал заявление Швейцарии о России
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Швейцария своими заявлениями о том, что альтернативы участию России в урегулировании конфликта на Украине не существует, лишь признала очевидное, отметил в своем Telegram-канале... ПРАЙМ, 15.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, швейцария, украина, россия, сво
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Швейцария своими заявлениями о том, что альтернативы участию России в урегулировании конфликта на Украине не существует, лишь признала очевидное, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
По его словам, выстроенная на Западе парадигма заключается в том, что он будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в силу чего Украина нанесет поражение России и вместе с США и всем западным альянсом продиктует ей условия послевоенного урегулирования. На самом деле эта парадигма выстроена на ошибочных политических установках и самообмане, подчеркнул сенатор.
"Лихорадочная активность вокруг недостижимого "урегулирования" на основе западных и киевских формул" — не более, чем видимость дипломатической активности, которая в отсутствии России не имеет каких либо перспектив, добавил он.
"Теперь самоочевидное признано и МИДом Швейцарии. Но не стоит удивляться, если в ведущих западных столицах будут продолжать делать вид, что этого не слышат. Инерция самообмана, как и упорное нежелание признать провал своей политики изоляции России, там исключительно сильны. Но в конечном счете признать очевидное все же придется", — заключил Пушков.