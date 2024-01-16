ВАШИНГТОН, 16 янв — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в понедельник отправляется с визитом по странам "Большой семерки" (G7) для обсуждения западных санкций против России, включая потолок цен на нефть из РФ, и помощи Украине, сообщили в американском минфине. Йеллен высказалась о планах конфискации российских активов

"С 15 по 23 января заместитель министра финансов Уолли Адейемо отправится к ключевым партнерам по G7, чтобы продолжить плотные обсуждения привлечения России к ответственности", — говорится в заявлении ведомства.

В ходе турне чиновник посетит столицы Италии, Германии и Японии, где будут обсуждаться вопросы обхода РФ введенных Западом санкций, а также потолок цен на российскую нефть.

Кроме того, как отметили в министерстве, на повестке обсуждения будет стоять военная и экономическая поддержка Украины.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2-23 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.