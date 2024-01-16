МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. План развертывания военного конфликта, который накануне был опубликован немецким таблоидом Bild, обусловлен необходимостью отреагировать на риск социальных беспорядков в Германии и других странах, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Военный аналитик назвал "планы" войны России с НАТО желтой прессой

По его словам, этот план "очень точен". Политик напомнил, что, согласно этому документу, главком НАТО в "день X" отдаст приказ перебросить на восточный фланг 300 тысяч солдат, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.

"Бурные события" начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году", — написал Филиппо в соцсети X.

"Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во всё большем числе стран! Война как отвлекающий маневр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ насаждения страха, введения осадного положения", — подчеркнул политик.

Он призвал сделать так, чтобы обо всем этом узнали, и помешать подобным планам, "защитить мир и отбросить страх".