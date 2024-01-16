2024-01-16T05:39:00+03:00
2024-01-16T05:40:16+03:00
2024-01-16T05:39:00+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240116/842804593.html
Французский политик объяснил, почему готовится война с Россией
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
План развертывания военного конфликта, который накануне был опубликован немецким таблоидом Bild, обусловлен необходимостью отреагировать на риск социальных беспорядков в Германии... ПРАЙМ, 16.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, франция, германия, флориан филиппо
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/43/841264378.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/43/841264378.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/43/841264391.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/43/841264391.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/43/841264390.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/43/841264390.jpg
https://1prime.ru/global/20240115/842798152.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. План развертывания военного конфликта, который накануне был опубликован немецким таблоидом Bild, обусловлен необходимостью отреагировать на риск социальных беспорядков в Германии и других странах, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
По его словам, этот план "очень точен". Политик напомнил, что, согласно этому документу, главком НАТО в "день X" отдаст приказ перебросить на восточный фланг 300 тысяч солдат, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.
"Бурные события" начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году", — написал Филиппо в соцсети X.
"Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во всё большем числе стран! Война как отвлекающий маневр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ насаждения страха, введения осадного положения", — подчеркнул политик.
Он призвал сделать так, чтобы обо всем этом узнали, и помешать подобным планам, "защитить мир и отбросить страх".