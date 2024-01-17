МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Нацеленность Запада на конфронтацию с Россией привело к "уничтожению" Украины, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в ходе пленарного заседания органа. Путин назвал условие окончания СВО

"Мы истратили миллиарды средств налогоплательщиков Евросоюза на разжигание войны, которая была не в наших интересах и способствовала уничтожению Украины без какой-либо уважительной причины", — подчеркнул он.

По мнению политика, конфликт можно было остановить, однако Соединенные Штаты и НАТО не желали мира и хотели причинить России как можно больше ущерба.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Запад в ответ ввел беспрецедентные по масштабу санкции, которые ударили по самим же США и Европе.

Россия не раз выражала готовность к переговорам по разрешению украинского кризиса, однако Киев ввел на них законодательный запрет. Запад, призывая Москву к переговорам, игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.