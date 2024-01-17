МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, что выше официального прогноза, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР. Китайский премьер обещал придать импульс развитию мировой экономики

"Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала 2023 года составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов), рост в годовом выражении — 5,2%", — говорится в докладе ведомства.

Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая должен был составить примерно 5%. При этом эксперты были настроены более оптимистично в отношении экономического развития страны. Так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявляла РИА Новости, что темпы роста экономики КНР вполне могут составить 6%. По ее словам, правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.

ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, составлявшего примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).