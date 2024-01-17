МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Украина будет вынуждена пойти на невыгодный для себя мир вследствие прекращения исполнения Западом функции ее тыла, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka киевский политолог Андрей Золотарев. В Европарламенте рассказали, из-за чего Украину "уничтожили"

"Для того, чтобы о чем-то договариваться и диктовать условия, надо иметь прочный тыл. Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 24-м году просаживается, и очень заметно", — объяснил он.

Как отметил эксперт, программа Всемирного экономического форума в Давосе показала, что Украина не относится сейчас к приоритетам Запада. Несмотря на заявления киевской пропаганды, украинский конфликт оказался на форуме второстепенной темой и уступил место климату, энергетике и социальным проблемам.

Он также подчеркнул, что страны Глобального Юга в очередной раз показали Владимиру Зеленскому, что не поддержат украинскую "формулу мира", а его антироссийская риторика все хуже действует даже на страны Европы.

Помимо этого, конгресс США так не приблизился к соглашению по вопросу финансирования Украины, подчеркнул собеседник. По его мнению, без американских денег Киеву, вероятно, придется пойти на мир на условиях России.

Россия неоднократно заявляла о переговорам по разрешению украинского кризиса, но Киев ввел на них законодательный запрет. При этом Запад, призывая Москву к переговорам, игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.