МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский нагло разворовывает украинский госбюджет, заявил депутат Верховной рады Гео Лерос в эфире своего видеоблога на YouTube. Опальный депутат Рады рассказал об интригах офиса Зеленского

"Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?" — сказал Лерос.

Он добавил, что с 2012 года Зеленский и его окружение сумели вывести в офшоры порядка 40 миллионов долларов от олигарха Игоря Коломойского.

Депутат подчеркнул, что в 2014 году Зеленский не платил налоги, но при этом тянул деньги из бюджета страны и покупал себе в Европе недвижимость.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно указывал на катастрофический уровень коррупции на Украине. По его словам, она разъела государственность, в результате чего радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и при поддержке Запада довели майдан до госпереворота в 2014 году.