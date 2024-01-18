2024-01-18T04:46:53+03:00
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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240118/842825826.html
"Не лопнет?" Депутат обвинил Зеленского в воровстве госбюджета
Макроэкономика
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Владимир Зеленский нагло разворовывает украинский госбюджет, заявил депутат Верховной рады Гео Лерос в эфире своего видеоблога на YouTube. "Украинцам, к совести которых апеллирует... ПРАЙМ, 18.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, украина, верховная рада, коррупция на украине, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский нагло разворовывает украинский госбюджет, заявил депутат Верховной рады Гео Лерос в эфире своего видеоблога на YouTube.
"Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?" — сказал Лерос.
Он добавил, что с 2012 года Зеленский и его окружение сумели вывести в офшоры порядка 40 миллионов долларов от олигарха Игоря Коломойского.
Депутат подчеркнул, что в 2014 году Зеленский не платил налоги, но при этом тянул деньги из бюджета страны и покупал себе в Европе недвижимость.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно указывал на катастрофический уровень коррупции на Украине. По его словам, она разъела государственность, в результате чего радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и при поддержке Запада довели майдан до госпереворота в 2014 году.