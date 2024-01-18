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https://1prime.ru/macroeconomics/20240118/842825935.html
Власти рассмотрят запрет вылова рыбы Британией в Баренцевом море
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Правительство России в четверг обсудит вопрос о денонсации соглашения с Великобританией, которым предусматривается право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря,... ПРАЙМ, 18.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, великобритания, рыболовство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит вопрос о денонсации соглашения с Великобританией, которым предусматривается право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщает пресс-служба российского кабинета министров.
"О проекте федерального закона "О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве", — говорится в тексте.
Документ исходит из решения Великобритании от 15 марта 2022 года, в соответствии с которым прекращается действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.
Проект предусматривает денонсацию соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, которые приписаны к британским портам, было предоставлено право заниматься в водах Баренцева моря рыбным промыслом.