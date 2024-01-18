МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит вопрос о денонсации соглашения с Великобританией, которым предусматривается право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщает пресс-служба российского кабинета министров. Медведев предостерег Британию от объявления России войны

"О проекте федерального закона "О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве", — говорится в тексте.

Документ исходит из решения Великобритании от 15 марта 2022 года, в соответствии с которым прекращается действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

Проект предусматривает денонсацию соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, которые приписаны к британским портам, было предоставлено право заниматься в водах Баренцева моря рыбным промыслом.