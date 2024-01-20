БЕЛГРАД, 20 янв — ПРАЙМ. ВВП Сербии при нынешних темпах роста и благоприятных условиях к 2027 году достигнет цифры свыше 90 миллиардов евро, заявил сербский президент Александр Вучич. ВВП Китая в 2023 году вырос на 5,2 процента

Глава сербского государства 20 января представил гражданам план развития республики "Сербия 2027 — скачок в будущее". Ранее он сообщил, что после прошедших в декабре 2023 года муниципальных и парламентских выборов страну ожидает четыре года экономического и инфраструктурного роста и подготовки к специализированной международной выставке Expo-27.

"В 2012 году ВВП страны был около 33 миллиардов евро… В 2027 году, если будем успешными и сделаем все, что задумали, в соответствии с оценками МВФ, наш ВВП составит 92,7 миллиарда евро. А мы надеемся на более благоприятные геополитические обстоятельства и большие инвестиции, и могли бы дойти до 100 миллиардов. Более чем в три раза выше — всего за 15 лет", — заявил президент Сербии и уточнил, что рост ВВП сейчас составляет 3,5% в год, а в следующие три года планируется в размере 4% ежегодно.

По данным Вучича, в 2010 году минимальный размер оплаты труда в Сербии составлял 153 евро (средняя 331 евро), по итогам 2024 составит 402 евро (средняя 958 евро), а в 2027 достигнет показателя в 650 евро (при средней в 1 400 евро). Средняя сербская пенсия согласно его расчетам от 204 евро в 2012 году к концу 2024 года возрастет до 391 евро, а к 2027 году достигнет 650 евро.

В июне 2023 года Вучич назвал получение столицей Сербии права на проведение специализированной международной выставки Expo-27 фантастическим успехом страны. Место проведения специализированной Expo-27 определялось на заседании Международного бюро выставок (BIE) в Париже. На организацию выставки, помимо Сербии, претендовали Испания, США, Таиланд и Аргентина. Сербия выдвигала свою кандидатуру с темой "Игра для человечества — спорт и музыка для всех". Ожидается, что выставка пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года.