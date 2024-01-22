МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Согласно предварительной оценке Центробанка, профицит текущего счета платежного баланса России в декабре почти обнулился, сократившись до 0,6 миллиарда долларов в декабре с 4,7 миллиарда долларов в ноябре 2023 года, пишет "Коммерсантъ". ЦБ Турции может повысить учётную ставку до 45 процентов

По мнению заведующего лабораторией международной торговли Института Гайдара Александра Кнобеля и старшего научного сотрудника Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Фиранчука, импорт, начиная с первого квартала 2023 года, падал с пиковых значений, в том числе из-за удешевления российской валюты, и вернулся к уровню 2019 года.

"Ключевым торговым партнером России является Китай, чья доля в товарообороте оценивается по итогам десяти месяцев текущего года в 32 процента: 41 процент — в импорте, 26 процентов — в экспорте. Доля России в товарообороте Китая (5,1 процента в импорте, 3,3 процента в экспорте) значительно уступает основным недружественным странам, что сохраняет риски снижения торговли в случае вторичных санкций", — отметили эксперты.

Автор статьи приводит прогноз Bloomberg Economics, где ожидают нормализацию профицита текущего счета в первом квартале 2024 года. Также предполагается, что затухание импорта по мере охлаждения кредитования выйдет на первый план в первом полугодии.

Импорт товаров упадет в 2024 году до 285-290 миллиардов долларов против 304 миллиардов долларов в 2023 году, хотя консенсус-прогноз Банка России в конце 2023 года ждал увеличение импорта в 2024 году, заключает журналист издания "Коммерсантъ".