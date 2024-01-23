МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в шутливой форме предрек "неизбежную" войну за Аляску, которую США отказываются возвращать. Медведев прокомментировал ситуацию с гибелью американца на Украине

В понедельник представитель Госдепартамента заявил, что США не вернут России Аляску, проданную в XIX веке. Он сделал это заявление, отвечая на вопрос журналиста, который сказал, что президент Владимир Путин якобы подписал указ, где продажа Аляски названа "незаконной".

"По словам представителя Госдепа, Россия не вернет Аляску, проданную США в XIX веке. Вот и все. И мы ждали, что его вернут со дня на день. Теперь война неизбежна", — написал Медведев в своем микроблоге в соцсети X.