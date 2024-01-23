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https://1prime.ru/macroeconomics/20240123/842862385.html
Медведев пошутил в ответ на слова представителя Госдепа об Аляске
Макроэкономика
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в шутливой форме предрек "неизбежную" войну за Аляску, которую США отказываются возвращать. В понедельник представитель... ПРАЙМ, 23.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, дмитрий медведев, россия, сша, аляска
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в шутливой форме предрек "неизбежную" войну за Аляску, которую США отказываются возвращать.
В понедельник представитель Госдепартамента заявил, что США не вернут России Аляску, проданную в XIX веке. Он сделал это заявление, отвечая на вопрос журналиста, который сказал, что президент Владимир Путин якобы подписал указ, где продажа Аляски названа "незаконной".
"По словам представителя Госдепа, Россия не вернет Аляску, проданную США в XIX веке. Вот и все. И мы ждали, что его вернут со дня на день. Теперь война неизбежна", — написал Медведев в своем микроблоге в соцсети X.