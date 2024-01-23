МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Внесенный в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве предусматривает, в частности, что украинцы, получившие гражданство России, лишаются украинского гражданства. Об этом сообщает издание "Страна.ua". В ГД оценили указ Зеленского о населенных украинцами территориях в России

Согласно тексту документа, гражданство утрачивается в случае добровольного приобретения гражданства государства, признанного ВР государством-агрессором или государством оккупантом".

Также основанием лишения гражданство является использование гражданином Украины, который имеет гражданство иностранного государства, на территории Украины паспорта иностранца, "следствием которого является создание угроз национальной безопасности или национальным интересам Украины".

Кроме того, гражданства планируется лишать в случае "установления факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте".

В тексте приведен перечень стран, граждане которых смогут получать гражданство Украины в упрощенном порядке: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония.

Владимир Зеленский объявил о внесении в Раду проекта закона о множественном гражданстве, который позволит раздавать паспорта этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.