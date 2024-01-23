МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Совет федерации планирует заслушать выступления первого вице-премьера Андрея Белоусова, генпрокурора Игоря Краснова, гендиректора РЖД Олега Белозерова и директора Росгвардии Виктора Золотова в рамках правительственных часов весенней сессии палаты, следует из перечня вопросов для заслушивания (есть в распоряжении РИА Новости).

Так, на заседании Совфеда 17 июля планируется выступление Белоусова на тему актуальных вопросов поддержки малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы, отмечается в документе.

На заседание 24 апреля приглашен генпрокурор Игорь Краснов с докладом на тему "О состоянии законности и правопорядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению за 2023 год".

Предполагается, что на заседании 19 июня сенаторы заслушают доклад директора Росгвардии Виктора Золотова, который расскажет им о деятельности ведомства по охране важных государственных объектов.

Также на заседании 17 апреля планируется выступление Белозерова в рамках дней российских железных дорог, отмечается в документе.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев также приглашен на выступление в рамках правчасов палаты – планируется его выступление на заседании 7 февраля на тему "О ходе реализации транспортной стратегии РФ и развитии логистической инфраструктуры".

Кроме того, сенаторы планируют 21 февраля заслушать доклад министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина о развитии сферы ЖКХ в России.

Приглашены и руководитель ФАС Максим Шаскольский на заседание 6 марта с выступлением на тему реализации комплекса мер, направленных на защиту конкуренции в РФ, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев — на заседание 20 марта с выступлением на тему транспортного потенциала Севморпути, а также глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин, который расскажет сенаторам о приоритетных направлениях деятельности ведомства.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков может выступить перед верхней палатой 5 июня – с докладом на тему "О ходе реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования", а министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 3 июля – с докладом про ход реализации стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года, говорится в перечне вопросов.