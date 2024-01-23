МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 года) до 1,8% с ожидавшихся в октябре 2%, прогноз по инфляции — сохранил на уровне 2,8%, говорится в сообщении регулятора. Японский индекс Nikkei превысил 36,5 тыс. пунктов впервые за 34 года

В следующем финансовом году ЦБ Японии теперь ожидает роста ВВП на 1,2% вместо 1%. В 2025 фингоду рост экономики страны ожидается по-прежнему на уровне 1%.

Инфляция в следующем финансовом году, по мнению японского центробанка, составит 2,4%. В октябре прогноз составлял 2,8%. На 2025 финансовый год прогноз повышен до 1,8% с 1,7%.