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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240123/842862850.html
Центробанк Японии понизил прогноз роста ВВП
Макроэкономика
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Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 года) до 1,8% с ожидавшихся в октябре 2%, прогноз... ПРАЙМ, 23.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, япония, инфляция в японии, ввп японии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 года) до 1,8% с ожидавшихся в октябре 2%, прогноз по инфляции — сохранил на уровне 2,8%, говорится в сообщении регулятора.
В следующем финансовом году ЦБ Японии теперь ожидает роста ВВП на 1,2% вместо 1%. В 2025 фингоду рост экономики страны ожидается по-прежнему на уровне 1%.
Инфляция в следующем финансовом году, по мнению японского центробанка, составит 2,4%. В октябре прогноз составлял 2,8%. На 2025 финансовый год прогноз повышен до 1,8% с 1,7%.