ТОКИО, 24 янв — ПРАЙМ. Общий объем экспорта Японии в РФ по итогам календарного 2023 года снизился на 34,5%, а импорта из России — на 47,2%, свидетельствуют обнародованные в среду данные японского министерства финансов. Японии спрогнозировали падение в рейтинге крупнейших мировых экономик

В частности, экспорт из Японии в Россию в 2023 году составил 395,56 миллиарда иен (около 2,67 миллиарда долларов). Импорт Японии из России составил 1,04 триллиона иен (около 7,02 миллиарда долларов).

В декабре 2023 года экспорт Японии в Россию снизился на 65,6% — до 21,8 миллиарда иен (147,17 миллиона долларов), а импорт из РФ просел на 12,3% и составил 117,22 миллиарда иен (791,37 миллиона долларов).

Япония по итогам 2023 календарного года сократила импорт российской нефти на 94,8%, угля – на 70,2%, а СПГ – на 10,7%. Также просел импорт руды цветных металлов – на 65,5%, изделий из железа и стали – на 42,4%, а цветных металлов – на 64,8%.

Вместе с этим, в декабре 2023 года Япония нарастила импорт российского СПГ на 42,5%. В то же время в этом месяце импорт российского угля снизился на 71,8%, изделий из стали и железа – на 56,2%, а цветных металлов – на 61,2%. Импорт медицинских изделий из РФ, напротив, вырос на 50%.

Япония по итогам 2023 календарного года увеличила импорт зерновых из России на 381,8%, но снизила импорт рыбы, овощей и фруктов.

Так, импорт российской рыбы и рыбной продукции в 2023 году просел на 16,4% по сравнению с показателями 2022 календарного года, импорт овощей упал на 48,9%, а фруктов – на 96,7%. Кроме этого, Япония в 2023 году не импортировала соевые бобы из РФ.

Вместе с этим, в декабре 2023 года Япония нарастила импорт российской рыбы и рыбной продукции на 41,3% по сравнению с декабрем 2022 года, но сократила импорт зерновых на 54,9%, а овощей – на 46,2%.

Япония по итогам 2023 календарного года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 3,7%, грузовиков и автобусов – на 42,7%, при этом повысив экспорт мотоциклов в РФ на 5,4%.

Также упал и объем экспорта запчастей для транспортных средств на 48,4% по сравнению с результатами за 2022 год.

Экспорт аудио- и видеоаппаратуры в 2023 году сократился на 32,3%.

По итогам декабря 2023 года Япония нарастила экспорт мотоциклов в Россию на 69,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. В то же время экспорт легковых автомобилей просел на 45,6%, а запчастей для транспортных средств – на 35,8%. В декабре прошлого года грузовые автомобили и автобусы не экспортировались из Японии в РФ.

При этом, экспорт аудио- и видеоаппаратуры в декабре 2023 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.