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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240124/842874704.html
"Не может быть так": немецкий министр сделал заявление о помощи Украине
Макроэкономика
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Германия не в состоянии в одиночку нести финансовое бремя конфликта на Украине, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, представляющий в коалиционном правительстве партию... ПРАЙМ, 24.01.2024
макроэкономика, впк, экономика, новости, германия, украина, сво
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Германия не в состоянии в одиночку нести финансовое бремя конфликта на Украине, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, представляющий в коалиционном правительстве партию СвДП. Его слова приводит издание Zeit.
Он призвал партнеров по Евросоюзу усилить поддержку Киева.
Линднер подчеркнул общность интересов и ценностей европейского сообщества, заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но предостерег, что есть риск финансовой перегрузки.
"В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли все так же делать меньше", — подчеркнул он.
Страны ЕС первого февраля обсудят помощь Украине, включая военную поддержку и многолетнюю финансовую помощь на сумму 50 миллиардов евро. Венгрия на данный момент отказывается дать свое согласие на это.