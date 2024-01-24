МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Германия не в состоянии в одиночку нести финансовое бремя конфликта на Украине, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, представляющий в коалиционном правительстве партию СвДП. Его слова приводит издание Zeit. Писториус пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King

Он призвал партнеров по Евросоюзу усилить поддержку Киева.

Линднер подчеркнул общность интересов и ценностей европейского сообщества, заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но предостерег, что есть риск финансовой перегрузки.

"В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли все так же делать меньше", — подчеркнул он.

Страны ЕС первого февраля обсудят помощь Украине, включая военную поддержку и многолетнюю финансовую помощь на сумму 50 миллиардов евро. Венгрия на данный момент отказывается дать свое согласие на это.