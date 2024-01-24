МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Германия не в состоянии в одиночку нести финансовое бремя конфликта на Украине, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, представляющий в коалиционном правительстве партию СвДП. Его слова приводит издание Zeit

Рейхстаг, Берлин, Германия

Писториус пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King

Он призвал партнеров по Евросоюзу усилить поддержку Киева.

Линднер подчеркнул общность интересов и ценностей европейского сообщества, заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но предостерег, что есть риск финансовой перегрузки.

"В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли все так же делать меньше", — подчеркнул он.

Страны ЕС первого февраля обсудят помощь Украине, включая военную поддержку и многолетнюю финансовую помощь на сумму 50 миллиардов евро. Венгрия на данный момент отказывается дать свое согласие на это.