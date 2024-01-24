МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск одобрил намерение губернатора Техаса Грега Эбботта быть готовыми защищать границу США с Мексикой собственными силами, без помощи федеральной администрации страны во главе с президентом Джо Байденом. Илон Маск нанес мощный удар по предвыборной компании Байдена

На своей странице в соцсети X Эбботт опубликовал пост с фотографиями нацгвардии штата, которая, по словам губернатора, продолжает "держать оборону" приграничного города Игл-Пасс. Он заверил, что штат не откажется от усилий по обеспечению безопасности границы даже в отсутствие Байдена.

"Хорошо", — написал Маск.

Ранее он подверг критике решение демонтировать на границе забор с колючей проволокой и обвинил администрацию Байдена в активном содействии нелегальной миграции.

Штат конфликтует с центральными властями из-за мер по охране границы. Администрация США подала в верховный суд страны на руководство Техаса иск после того, как нацгвардия заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб. Техасские власти утвеждают, что охрана границы не осуществляется должным образом, из-за чего число нелегалов, проникающих в страну, достигло рекордного уровня. Со своей стороны, Вашингтон называет действия штата неконституционными, а меры избыточными.