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2024-01-24T08:32:00+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240124/842874963.html
В России в 2023 году выросли продажи одного из видов строительной техники
Макроэкономика
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Объем продаж российской дорожно-строительной техники (ДСТ) по итогам 2023 года вырос на 15 процентов, до 84 миллиардов рублей, сообщило издание "Коммерсантъ", ссылаясь на... ПРАЙМ, 24.01.2024
макроэкономика, экономика, госпроекты, новости, россия, дорожное строительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Объем продаж российской дорожно-строительной техники (ДСТ) по итогам 2023 года вырос на 15 процентов, до 84 миллиардов рублей, сообщило издание "Коммерсантъ", ссылаясь на статистические данные аналитиков "Росспецмаша".
Согласно материалу, в прошедшем году выпуск российской ДСТ вырос на 19 процентов, что обусловлено высоким уровнем строительства и реализации инфраструктурных проектов в России. Как отмечают аналитики, этот сектор продемонстрировал позитивную динамику второй год подряд.
Тем не менее, в "Росспецмаше" подчеркнули, что в 2023 году Россия стала импортировать больше спецтехники. Так, показатели в этом направлении подскочили на 58 процентов, превысив отметку в 440 миллиардов рублей. Так называемый "агрессивный импорт", как объяснили в ассоциации, отрицательно сказался на ключевых сегментах отечественной дорожно-строительной отрасли.