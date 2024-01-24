МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Объем продаж российской дорожно-строительной техники (ДСТ) по итогам 2023 года вырос на 15 процентов, до 84 миллиардов рублей, сообщило издание "Коммерсантъ", ссылаясь на статистические данные аналитиков "Росспецмаша". Раскрыта динамика цен на новые китайские автомобили в России

Согласно материалу, в прошедшем году выпуск российской ДСТ вырос на 19 процентов, что обусловлено высоким уровнем строительства и реализации инфраструктурных проектов в России. Как отмечают аналитики, этот сектор продемонстрировал позитивную динамику второй год подряд.

Тем не менее, в "Росспецмаше" подчеркнули, что в 2023 году Россия стала импортировать больше спецтехники. Так, показатели в этом направлении подскочили на 58 процентов, превысив отметку в 440 миллиардов рублей. Так называемый "агрессивный импорт", как объяснили в ассоциации, отрицательно сказался на ключевых сегментах отечественной дорожно-строительной отрасли.