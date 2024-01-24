МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Объем продаж российской дорожно-строительной техники (ДСТ) по итогам 2023 года вырос на 15 процентов, до 84 миллиардов рублей, сообщило издание "Коммерсантъ", ссылаясь на статистические данные аналитиков "Росспецмаша".

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Согласно материалу, в прошедшем году выпуск российской ДСТ вырос на 19 процентов, что обусловлено высоким уровнем строительства и реализации инфраструктурных проектов в России. Как отмечают аналитики, этот сектор продемонстрировал позитивную динамику второй год подряд.

Тем не менее, в "Росспецмаше" подчеркнули, что в 2023 году Россия стала импортировать больше спецтехники. Так, показатели в этом направлении подскочили на 58 процентов, превысив отметку в 440 миллиардов рублей. Так называемый "агрессивный импорт", как объяснили в ассоциации, отрицательно сказался на ключевых сегментах отечественной дорожно-строительной отрасли.