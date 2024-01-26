2024-01-26T02:03:00+03:00
2024-01-26T02:04:17+03:00
2024-01-26T02:03:00+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240126/842894040.html
Глава МИД Индонезии обсудила с Лавровым ускорение переговоров по ЗСТ
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ускорение переговоров по зоне свободной торговли (ЗСТ) Индонезии и Евразийского... ПРАЙМ, 26.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, индонезия, россия, зона свободной торговли
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/24/839002495.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/24/839002495.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/24/839002494.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/24/839002494.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/24/839002482.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/24/839002482.jpg
https://1prime.ru/global/20240114/842794412.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ускорение переговоров по зоне свободной торговли (ЗСТ) Индонезии и Евразийского экономического союза, встретившись на площадке Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
"С министром иностранных дел России я также обсудил экономическое сотрудничество. Мы привержены ускорению переговоров по ЗСТ между Индонезией и Евразийским экономическим союзом", — заявила Марсуди в ходе пресс-брифинга. Ее слова приводит сайт МИД Индонезии.
Решение о начале переговоров с Индонезией принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый и второй раунды переговоров состоялись в апреле и июле, третий — в декабре 2023 года. Товарооборот государств ЕАЭС с Индонезией за последние два года удвоился. Ранее посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева заявила РИА Новости, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским Союзом уже запущены, соглашение может быть подписано в течение двух лет или быстрее.