МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ускорение переговоров по зоне свободной торговли (ЗСТ) Индонезии и Евразийского экономического союза, встретившись на площадке Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Эксперт раскрыл, чему Азии стоит поучиться у России

"С министром иностранных дел России я также обсудил экономическое сотрудничество. Мы привержены ускорению переговоров по ЗСТ между Индонезией и Евразийским экономическим союзом", — заявила Марсуди в ходе пресс-брифинга. Ее слова приводит сайт МИД Индонезии.

Решение о начале переговоров с Индонезией принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый и второй раунды переговоров состоялись в апреле и июле, третий — в декабре 2023 года. Товарооборот государств ЕАЭС с Индонезией за последние два года удвоился. Ранее посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева заявила РИА Новости, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским Союзом уже запущены, соглашение может быть подписано в течение двух лет или быстрее.