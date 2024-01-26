МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Бизнесмены не станут спасать экономику Украины, погружающуюся в состояние коллапса, а экономики как таковой у страны нет, заявил в интервью YouTube-каналу Alpha Media директор программы "Экономика" Украинского института будущего Анатолий Амелин. В сенате США не знают, куда пошли выделенные Киеву деньги

По его словам, у страны уже нет экономики. "Те цифры роста, которые нам рисуют, это следствие инфляции. Да и те — когда мы потеряли 30 процентов экономики, а выросли на четыре-пять процентов, это не рост, это конвульсия", — подчеркнул Амелин.

Эксперт считает, что в сложившейся ситуации виноваты, в частности, украинские силовики, подмявшие под себя бизнес.

По мнению Амелина, уехавшие за границу предприниматели не будут откликаться на призывы Владимира Зеленского вернуться на родину.

"Бизнес уже находится в отчаянии. Бизнес находится на мели. Когда говорят, что у предпринимателей есть деньги — это вранье", — подчеркнул экономист.