2024-01-26T04:21:55+03:00
2024-01-26T04:21:55+03:00
2024-01-26T04:21:55+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240126/842894154.html
Не рост, а конвульсия. Экономист рассказал, что происходит с Украиной
Макроэкономика
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Бизнесмены не станут спасать экономику Украины, погружающуюся в состояние коллапса, а экономики как таковой у страны нет, заявил в интервью YouTube-каналу Alpha Media директор... ПРАЙМ, 26.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Бизнесмены не станут спасать экономику Украины, погружающуюся в состояние коллапса, а экономики как таковой у страны нет, заявил в интервью YouTube-каналу Alpha Media директор программы "Экономика" Украинского института будущего Анатолий Амелин.
По его словам, у страны уже нет экономики. "Те цифры роста, которые нам рисуют, это следствие инфляции. Да и те — когда мы потеряли 30 процентов экономики, а выросли на четыре-пять процентов, это не рост, это конвульсия", — подчеркнул Амелин.
Эксперт считает, что в сложившейся ситуации виноваты, в частности, украинские силовики, подмявшие под себя бизнес.
По мнению Амелина, уехавшие за границу предприниматели не будут откликаться на призывы Владимира Зеленского вернуться на родину.
"Бизнес уже находится в отчаянии. Бизнес находится на мели. Когда говорят, что у предпринимателей есть деньги — это вранье", — подчеркнул экономист.