МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Борис Ельцин в ходе встречи с американским коллегой Биллом Клинтоном заявил, что Россия при расширении НАТО должна первой вступить в альянс, следует из стенограммы, рассекреченной Архивом национальной безопасности США. Пушков высказался о "болезненном зуде" генерала НАТО

Беседа состоялась в ходе ужина в Ново-Огарево 14 января 1994 года.

"Нужно создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет содействовать укреплению международной безопасности", — заявил тогда первый президент России, согласно тексту документа.

По его словам, следом в НАТО должны вступить "другие страны Центральной и Восточной Европы".

Ответ Клинтона на эти слова характеризуется как "очень сдержанный" — он говорит о "величии России", но не затрагивает идею создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО".

Также Клинтон заявил об "уникальной возможности", откывающейся для США и России, если отношения между ними продолжат придерживаться намеченного курса.

"Мы могли бы гарантировать Европе мирный век или даже больше", — отметил он.

Первое после распада соцлагеря расширение НАТО состоялось в 1999 году. В блок вступили Польша, Чехия и Венгрия.