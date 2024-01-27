МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минэнерго России будет настаивать на взимании штрафов с энергокомпаний, которые по каким-либо причинам не выполняют обязательств по утвержденным ранее проектам по модернизации российских тепловых электростанций, сообщил журналистам в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ" министр энергетики России Николай Шульгинов. Глава Минэнерго спрогнозировал уровень добычи нефти в 2024 году

"Окончательного решения нет, Минэнерго будет настаивать на взимании штрафов с энергокомпаний за отказ от проекта по модернизации. Мы это контролируем и считаем, что обязательства должны выполняться", — сказал он, отвечая на вопрос о позиции Минэнерго в отношении "Т Плюс" и ОГК-2, которые могут отказаться от энергооборудования "Силовых машин" в проектах по модернизации.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Т Плюс" передумала строить экспериментальные энергоблоки ТЭЦ в Перми и Саратове на пилотных газовых турбинах "Силовых машин" ГТЭ-65. Также издание сообщало о том, что ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг", ГЭХ) хочет отказаться от модернизации энергоблоков N2 и 12 Сургутской ГРЭС-1 из-за якобы невозможности своевременной поставки паровых турбин "Силмаша".