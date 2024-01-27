2024-01-27T14:11:29+03:00
2024-01-27T14:11:29+03:00
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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240127/842908476.html
Минэнерго будет настаивать на штрафах за отказ от модернизации
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Минэнерго России будет настаивать на взимании штрафов с энергокомпаний, которые по каким-либо причинам не выполняют обязательств по утвержденным ранее проектам по модернизации... ПРАЙМ, 27.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, штрафы, модернизация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минэнерго России будет настаивать на взимании штрафов с энергокомпаний, которые по каким-либо причинам не выполняют обязательств по утвержденным ранее проектам по модернизации российских тепловых электростанций, сообщил журналистам в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ" министр энергетики России Николай Шульгинов.
"Окончательного решения нет, Минэнерго будет настаивать на взимании штрафов с энергокомпаний за отказ от проекта по модернизации. Мы это контролируем и считаем, что обязательства должны выполняться", — сказал он, отвечая на вопрос о позиции Минэнерго в отношении "Т Плюс" и ОГК-2, которые могут отказаться от энергооборудования "Силовых машин" в проектах по модернизации.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Т Плюс" передумала строить экспериментальные энергоблоки ТЭЦ в Перми и Саратове на пилотных газовых турбинах "Силовых машин" ГТЭ-65. Также издание сообщало о том, что ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг", ГЭХ) хочет отказаться от модернизации энергоблоков N2 и 12 Сургутской ГРЭС-1 из-за якобы невозможности своевременной поставки паровых турбин "Силмаша".