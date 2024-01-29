МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Оборот маркетплейса "Мегамаркет" в 2023 году увеличился в пять раз по сравнению с 2022 годом, превысив 312 миллиардов рублей, сообщила компания. Оборот торгов на СПбМТСБ вырос почти на 21 процент в 2023 году

"Мультикатегорийный маркетплейс "Мегамаркет" подвел итоги за 2023 год: оборот площадки увеличился в 5 раз по сравнению с результатами всего 2022 года, достигнув показателя свыше 312 миллиардов рублей. Расширилась складская инфраструктура, к площадке присоединилось в два раза больше продавцов, чем годом ранее, ассортимент вырос более чем в два раза, с 30,9 миллиона до 66,3 миллиона товаров", — говорится в сообщении.

При этом наибольший рост по обороту за год продемонстрировали категории "смартфоны и аксессуары" (+750%), "мебель" (+641%) и "обувь" (+594%).

Количество заказов за прошедший год выросло почти втрое: среди лидеров — высокочастотные товары. Самыми активными покупателями стали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края.

Компания также продолжила развивать инфраструктуру для продавцов и увеличила количество складов: так, на конец 2023 года маркетплейс доставляет товары в более чем 76 тысяч пунктов выдачи заказов и постаматов по всей стране. Более 60% заказов всех курьерских отправлений доставляется через опцию по клику, реализованную на базе инфраструктуры онлайн-ретейлера "Самокат" в 116 городах России.

В компании также добавили, что количество уникальных посетителей маркетплейса в месяц увеличилось за год в 2,5 раза и достигло 47 миллионов человек.