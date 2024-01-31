БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Европейская комиссия планирует в среду представить предложение о продлении еще на год, до середины июня 2025 года, беспошлинного ввоза товаров с Украины, включая агропродукцию, в него войдет ряд "охранных мер", чтобы защитить европейских аграриев. В Польше призвали защищаться от Украины

Как сообщил накануне официальный представитель ЕК Эрик Мамер, предложение будет представлено "после одобрения на коллегии европейских комиссаров". Оно будет обнародовано на фоне нарастающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые угрожают блокировать европейские столицы и требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.

Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил РИА Новости, что еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский недавно провел встречу с представителями профсоюзов европейских фермеров и сельхозпроизводителей, обеспокоенных беспошлинным и бесконтрольным ввозом украинской агропродукции. По словам Жилла, предложения европейских фермеров будут учтены при принятии решения о продлении (до июня 2025 года) режима беспошлинного ввоза всех товаров с Украины. Жилл также указывал, что предложение будет включать ряд "охранных мер".

ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.

Профсоюз европейских фермеров и сельхозпроизводителей COPA-COGECA ранее сообщал, что его представители на встрече в Еврокомиссии "выразили серьезную обеспокоенность по поводу неограниченного импорта с Украины" и призвали "найти конструктивные решения для устранения (негативных – ред.) последствий либерализации торговли с Украиной". Во встрече участвовали представители европейских производителей сахара, зерновых и масличных культур, мяса птицы и яиц. Европейские сельхозпроизводители указали на "непропорциональное и несправедливое бремя, возложенное на сельскохозяйственный сектор в связи с помощью, оказываемой Украине", и предупредили, что в случае сохранения неконтролируемого ввоза украинских сельхозтоваров "выживание производителей в Европе, как и непоколебимость поддержки Украины, будут поставлены под сомнение". Европейские сельхозпроизводители предложили ряд мер в связи с рассмотрением вопроса о продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины, в том числе активизацию усилий для облегчения экспорта украинской продукции через черноморские порты с тем, чтобы они вновь стали главным экспортным каналом Украины. Также предлагается сделать новые инвестиции для улучшения логистики, инфраструктуры и функционирования так называемых маршрутов солидарности, по которым экспортируется украинское зерно.

Кроме того, сельхозпроизводители Евросоюза настаивают на контроле соответствия украинской продукции европейским стандартам, который должен осуществляться на границе. Также предлагается ввести обязательное требование к указанию окончательно места назначения украинской сельхозпродукции до пересечения границы с ЕС. При этом должна быть создана система, которая гарантировала бы, что украинская сельхозпродукция достигнет конечного пункта назначения, а не осядет на европейской территории. Производители выступили и за введение квот для наиболее чувствительных сельхозтоваров, чтобы вся продукция сверх лимитов экспортировалась за пределы союза.

Еврокомиссия с марта 2022 года запустила так называемые маршруты солидарности — сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые были нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Ограничения предполагали, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могли по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры в отношении украинской сельхохпродукции.

Ограничения вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Однако 15 сентября ЕК решила не продлевать эти ограничения, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в одностороннем порядке.