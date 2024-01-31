МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рост российской экономики указывает на тщетность попыток Запада подорвать ее и на ожидаемое фиаско введенных против страны санкций, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Ледяная и горячая войны". Пушков охарактеризовал отношение Запада к России

По его словам, в экономике происходит важнейшее состязание с Западом, причем для России оно состоит не в экономическом соревновании — такое по силам только такому объединению, как БРИКС, а в способности выстоять и приумножить ВВП, несмотря на всемерное давление Запада и вопреки ему.

"Здесь ключевыми выступают два фактора. Первый — насколько способна Россия мобилизовать свой хозяйственный и ресурсный потенциал. Второй — насколько просчитаны антироссийские меры Запада в сфере экономики торговли. Иными словами, имеют ли они смысл с точки зрения поставленных Соединенными Штатами и коллективным Западом целей", — объяснил сенатор.

Пушков напомнил, что мощным центрам политической, военной и экономической силы свойственна переоценка своих возможностей: так, США просчитываются, когда хотят быстро решить проблемы — они за это поплатились во Вьетнаме, в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии.

Санкционная политика в отношении России также должна была, по замыслу, принести быстрый и ощутимый результат: обвал экономики, обрушение бюджета, рост социального недовольства и вытекающие из этого политические последствия. Расчет в очередной раз оказался неверным, и темпы роста экономики России это подтверждают, подчеркнул Пушков.

"Фактом политики стал не обвал российской экономики — фактом политической и информационной картины мира стали устойчивость и динамичность развития России в неблагоприятных условиях, созданных западными санкциями", — отметил он.

Пушков привел данные из обновленного прогноза МВФ: рост ВВП России составит 2,6 процента в 2024 году, тогда как прежний прогноз МВФ был в два с лишним раза ниже, 1,1 процента. На 2023 год реальный рост ВВП России более чем вдвое превзошел прогноз МВФ — четыре процента вместо полутора.

"И это факт, который не поддается кривым трактовкам и ложным интерпретациям в духе BBC/СNN. Цифры не лгут, западные СМИ на этой части информационного фронта обездвижены, эксперты МВФ снимают шляпу. Нет, речь не идет об отмене западных санкций. Но речь идет об ожидающем их фиаско", — заключил сенатор.