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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240131/842939154.html
Белый дом пообещал продолжать вводить против КНР ограничения на технологии
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США продолжат вводить технологические ограничения против КНР для защиты своей нацбезопасности, но сроки и шаги называть пока не готовы, заявил советник американского президента по... ПРАЙМ, 31.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, сша, китай, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 31 янв — ПРАЙМ. США продолжат вводить технологические ограничения против КНР для защиты своей нацбезопасности, но сроки и шаги называть пока не готовы, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы будем предпринимать дальнейшие шаги в соответствии с основным принципом… мы собираемся адаптировать их и нацеливать так, чтобы они действительно были направлены на нашу национальную безопасность", — сообщил он на выступлении в совете по международным отношениям, говоря о технологических ограничениях в отношении Китая.
Салливан подчеркнул, что Вашингтон на сегодняшний день уже ввел против Пекина "серию выверенных мер с целью не дать использовать американские технологии для подрыва безопасности Соединенных Штатов и союзников".
По словам чиновника, в настоящее время он не готов назвать конкретные меры и время, когда власти США намерены их объявить.