ВАШИНГТОН, 31 янв — ПРАЙМ. США продолжат вводить технологические ограничения против КНР для защиты своей нацбезопасности, но сроки и шаги называть пока не готовы, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Глава ЦРУ рассказал о потере "неоспоримого превосходства" США

"Мы будем предпринимать дальнейшие шаги в соответствии с основным принципом… мы собираемся адаптировать их и нацеливать так, чтобы они действительно были направлены на нашу национальную безопасность", — сообщил он на выступлении в совете по международным отношениям, говоря о технологических ограничениях в отношении Китая.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон на сегодняшний день уже ввел против Пекина "серию выверенных мер с целью не дать использовать американские технологии для подрыва безопасности Соединенных Штатов и союзников".

По словам чиновника, в настоящее время он не готов назвать конкретные меры и время, когда власти США намерены их объявить.