МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подвергся унижению на фоне встречи с венгерской делегацией в Ужгороде, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО. NYT узнала, почему власти Украины отложили увольнение Залужного

По его словам, заявление венгерского политика от крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи о претензиях на Закарпатье — это "не марионеточное поведение, а вполне конкретная оплеуха" перед приездом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"Во-первых, это тест на проверку прочности — вызовет ли Украина посла Венгрии в МИД для вручения ноты и разъяснений, или не рискнет. Во-вторых, демонстрация сильной позиции Венгрии, с министром иностранных дел которой встречу не отменят даже после такой наглой выходки. В-третьих, это демонстрация говорить с позиции силы, и намек на то, что по вопросу помощи Украине 1 февраля Венгрия может сохранить свое вето", — объяснил депутат.

Он добавил, что это личный плевок в Кулебу и обнуление его без того невысокого авторитета, а также месть за намеки о пророссийской позиции премьера Виктора Орбана.