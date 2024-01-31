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https://1prime.ru/macroeconomics/20240131/842939283.html
"Конкретная оплеуха". В Киеве рассказали, как Венгрия унизила Кулебу
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подвергся унижению на фоне встречи с венгерской делегацией в Ужгороде, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... ПРАЙМ, 31.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, украина, венгрия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подвергся унижению на фоне встречи с венгерской делегацией в Ужгороде, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.
По его словам, заявление венгерского политика от крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи о претензиях на Закарпатье — это "не марионеточное поведение, а вполне конкретная оплеуха" перед приездом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
"Во-первых, это тест на проверку прочности — вызовет ли Украина посла Венгрии в МИД для вручения ноты и разъяснений, или не рискнет. Во-вторых, демонстрация сильной позиции Венгрии, с министром иностранных дел которой встречу не отменят даже после такой наглой выходки. В-третьих, это демонстрация говорить с позиции силы, и намек на то, что по вопросу помощи Украине 1 февраля Венгрия может сохранить свое вето", — объяснил депутат.
Он добавил, что это личный плевок в Кулебу и обнуление его без того невысокого авторитета, а также месть за намеки о пророссийской позиции премьера Виктора Орбана.