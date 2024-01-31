МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата России в письме вице-премьеру — руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко предложила уравнять условия ведения бизнеса микропредприятий и самозанятых, заявил РИА Новости президент ТПП РФ Сергей Катырин. Названа еще одна группа россиян, которой могут повысить пенсию

"ТПП РФ предлагает в рамках реализации реформы контрольной и надзорной деятельности снизить избыточные требования для субъектов малого предпринимательства по критериям, имеющим статус микропредприятий, и уравнять для них условия ведения бизнеса с самозанятыми гражданами", — сказал он.

По словам Катырина, в палату с начала проведения эксперимента по применению налога на профессиональный доход поступают многочисленные обращения из различных регионов о неравных условиях деятельности, установленных для предпринимателей и самозанятых.

"Эксперты ТПП России провели серьезную аналитическую работу по изучению проблемы, выявили несоответствие количества требований, отчетности и штрафных санкций, предъявляемых к субъектам предпринимательской деятельности и самозанятым в одних и тех же сферах деятельности: индустрия красоты, общественное питание, перевозка пассажиров в такси и грузоперевозки, образовательные услуги, уход за детьми, животными и других", — рассказал Катырин, добавив, что в письме он попросил Григоренко дать поручение "рассмотреть возможность реализации предложений и проинформировать о результате".