ПЕКИН, 31 янв — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в январе вырос до 49,2 пункта против 49,0 пункта в декабре, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. Белый дом пообещал продолжать вводить против КНР ограничения на технологии

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.

PMI крупных предприятий в январе вырос до 50,04 пункта, PMI средних предприятий вырос до 48,9 пункта, а малых снизился до 47,2 пункта.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 51,3 пункта, повысившись на 1,1 пункта. Индекс новых заказов вырос на 0,3 пункта, до 49,0 пункта, что свидетельствует о снижении спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в январе показал снижение 0,1 пункта – до 47,6 пункта. Индекс занятости опустился на 0,3 пункта – до 47,6 пункта, что 47.9%. Тем временем индекс поставок сырья в январе вырос на 0,5 пункта, до 50,8 пункта.