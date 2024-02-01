МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании, пишет "Страна.ua" со ссылкой на издание Times. Шмыгаль заявил, что Киев получил гарантии США об изъятии российских активов

Утверждается, что Овсянников был арестован в своем доме в Лондоне на прошлой неделе. Ему якобы предъявлено обвинение в нарушении санкций и отмывании денег.

"В октябре 2022-го года Овсянников смог добиться в суде отмены санкций ЕС, апеллируя к тому, что он больше не занимает официальных должностей в РФ. Санкции Великобритании при этом никто не отменял", — поясняется в публикации.

Овсянников возглавлял Севастополь с сентября 2017 года по июль 2019-го. До апреля 2020 года он был заместителем главы Минпромторга России.