2024-02-01T00:51:00+03:00
2024-02-01T01:23:27+03:00
2024-02-01T00:51:00+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240201/842952647.html
Экс-губернатор Севастополя Овсянников задержан в Лондоне, пишет СМИ
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании, пишет "Страна.ua" со ссылкой на издание Times. Утверждается, что Овсянников был арестован в своем доме... ПРАЙМ, 01.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, великобритания, севастополь
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111998.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111998.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111997.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111997.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111985.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111985.jpg
https://1prime.ru/finance/20240126/842895488.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании, пишет "Страна.ua" со ссылкой на издание Times.
Утверждается, что Овсянников был арестован в своем доме в Лондоне на прошлой неделе. Ему якобы предъявлено обвинение в нарушении санкций и отмывании денег.
"В октябре 2022-го года Овсянников смог добиться в суде отмены санкций ЕС, апеллируя к тому, что он больше не занимает официальных должностей в РФ. Санкции Великобритании при этом никто не отменял", — поясняется в публикации.
Овсянников возглавлял Севастополь с сентября 2017 года по июль 2019-го. До апреля 2020 года он был заместителем главы Минпромторга России.