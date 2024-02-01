МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Европейская комиссия 3 февраля начнет неофициальные встречи на высоком уровне для обсуждения нового пакета санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники. Евросоюз в антироссийской политике достиг дна, заявила Захарова

"Европейская комиссия начнет в субботу неофициальные встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС, чтобы обсудить детали предлагаемого нового пакета санкций против России… сообщили в среду три дипломатических источника", — говорится в сообщении агентства.

Ожидается, что новый пакет сосредоточится на блокировании возможностей обхода санкций, в особенности для товаров, которые можно использовать в военном деле, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц. По словам одного из источников, также вероятны некоторые незначительные отраслевые меры, такие как новые запреты на импорт.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.