МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Недавний визит президента России Владимира Путина в Калининград можно рассматривать как "ловушку" для Запада, пишет для британской газеты The Telegraph полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командир первого Королевского танкового полка. На Западе рассказали, как командование ВСУ унизило Зеленского

По его словам, поездка — "явная провокация": хотя она и не является прямой угрозой для НАТО, но должна послужить тревожным звонком для тех, кто наблюдает за кризисом, разворачивающимся на континенте.

Как подчеркнул офицер, хотя Калининград формально является частью территории России, он расположен в потенциально горячей точке, будучи зажат между несколькими странами — членами Североатлантического альянса. "Если бы война с НАТО когда-либо началась, случайно или намеренно, то это произошло бы здесь", — уверен автор.

Как пишет полковник, Путин решил, что поездка — "прекрасный шанс нанести удар по робкому либеральному Западу, где молодежь, по его мнению, сражается только в видеоиграх".

Бреттон-Гордон напомнил, что в регионе проходят масштабные учения НАТО, крупнейшие за многие годы, в которых участвуют 90 тысяч солдат.

Полковник предостерегает от "ловушки", которую якобы устраивает Путин. По мнению автора, главная стратегия российского президента — в том, чтобы создать НАТО множество проблем и отвлечь основные усилия от поддержки Киева.

Украину Бреттон-Гордон называет местом, где будет решена судьба участников нынешнего конфликта. Он призвал не отвлекаться от "основной цели" Запада — "разгрома" там российских сил. При этом слово "Украина" автор выделил жирным шрифтом.

"Путину необходимо дать понять, что мы готовы к этой борьбе. Но лучший способ сделать это — не паниковать, а инвестировать в наш долгосрочный военный потенциал и в более короткой и более срочной перспективе дать Украине все, что ей нужно для победы", — заключил полковник.