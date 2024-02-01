МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло в январе на 7,953 миллиарда долларов; больше всех прибавил основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, поднявшийся на пятую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 2,14 миллиарда долларов — до 23 миллиардов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Аналитики ВШЭ составили портрет богатейших россиян

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан России, их общее состояние на 1 февраля составляет 341,74 миллиарда долларов.

Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, который увеличил состояние на 675 миллионов долларов, до 31,7 миллиарда. Второе место занимает совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал сократился на 85,1 миллиона долларов, до 27,4 миллиарда. Третье место сохранил за собой совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 838 миллионов, достигнув 25,5 миллиарда.

Четвертую строчку занимает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который увеличил состояние на 1,35 миллиарда долларов, до 25,3 миллиарда. На пятое место с шестого за месяц поднялся Мордашов, поменявшись с Алишером Усмановым ("Металлоинвест", "Мегафон"), который разбогател на 29,4 миллиона долларов, его состояние сейчас оценивается в 21,1 миллиарда.

Седьмым снова стал бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта позапрошлого года, подпав под санкции ЕС), чье состояние увеличилось на 686 миллионов долларов, до 19,5 миллиарда. Восьмую строчку в списке по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 311 миллионов долларов, до 16,1 миллиарда.

Девятое место удерживает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние сократилось сильнее всех в списке — на 248 миллионов долларов и составляет 13,9 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 267 миллионов долларов, до 12,6 миллиарда. В список пятисот также попала основатель и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние сократилось на 177 миллионов долларов за месяц, до 5,32 миллиарда.