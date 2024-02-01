МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Украина не получит от Евросоюза прибыль за 2023 год с активов России в Euroclear, пишет Financial Times (FT). Евродепутат объяснил, чем обернется выделение денег Украине

Издание отмечает, что у Евросоюза нет законодательной базы, на основании которой можно было бы передать такую прибыль. Когда закон начнет вступит в силу, то он не будет иметь обратной силы — распространяться на время, когда закон еще не действовал.

В прошлом году бельгийский депозитарий получил от замороженных активов России 4,4 миллиарда евро.

Дискуссии о возможности передачи российских активов в пользу Украины ведутся с 2022 года, однако, скорее всего, страны Запада на такой шаг не пойдут. В качестве альтернативы рассматривается передача прибыли, которые приносят заблокированные активы Москвы.

Ранее в бельгийском депозитарии Euroclear, где находится основной объем замороженных российских активов — около 190 миллиардов евро, заявили, что готовятся столкнуться с негативным последствиям из-за желания ЕК использовать доходы от этих средств для восстановления Украины. Всего в результате санкций было заморожено около 260 миллиардов суверенных российских активов.