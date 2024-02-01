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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240201/842963115.html
FT: Украина не получит прибыль с замороженных в Европе российских активов
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украина не получит от Евросоюза прибыль за 2023 год с активов России в Euroclear, пишет Financial Times (FT). Издание отмечает, что у Евросоюза нет законодательной базы, на... ПРАЙМ, 01.02.2024
макроэкономика, экономика, мировая экономика, новости, ес, украина, прибыль, европа, заблокированные активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Украина не получит от Евросоюза прибыль за 2023 год с активов России в Euroclear, пишет Financial Times (FT).
Издание отмечает, что у Евросоюза нет законодательной базы, на основании которой можно было бы передать такую прибыль. Когда закон начнет вступит в силу, то он не будет иметь обратной силы — распространяться на время, когда закон еще не действовал.
В прошлом году бельгийский депозитарий получил от замороженных активов России 4,4 миллиарда евро.
Дискуссии о возможности передачи российских активов в пользу Украины ведутся с 2022 года, однако, скорее всего, страны Запада на такой шаг не пойдут. В качестве альтернативы рассматривается передача прибыли, которые приносят заблокированные активы Москвы.
Ранее в бельгийском депозитарии Euroclear, где находится основной объем замороженных российских активов — около 190 миллиардов евро, заявили, что готовятся столкнуться с негативным последствиям из-за желания ЕК использовать доходы от этих средств для восстановления Украины. Всего в результате санкций было заморожено около 260 миллиардов суверенных российских активов.