МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Украинские граждане, пытающиеся сбежать из страны, начали маскироваться под диких животных, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на пограничников. В ЕС призвали помочь Киеву отправить сбежавших украинцев на фронт

На прилагаемом видео запечатлено, как мужчины в темное время суток идут через поле на четвереньках.

Власти Украины 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Ожидается, что в ближайшие дни в Верховной раде будет рассматриваться новый законопроект о мобилизации. Согласно документу, в частности, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.