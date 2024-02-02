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2024-02-02T01:02:32+03:00
2024-02-02T01:02:32+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240202/842963545.html
СМИ рассказали, какую маскировку используют украинцы в попытке сбежать
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украинские граждане, пытающиеся сбежать из страны, начали маскироваться под диких животных, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на пограничников. На прилагаемом видео... ПРАЙМ, 02.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Украинские граждане, пытающиеся сбежать из страны, начали маскироваться под диких животных, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на пограничников.
На прилагаемом видео запечатлено, как мужчины в темное время суток идут через поле на четвереньках.
Власти Украины 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Ожидается, что в ближайшие дни в Верховной раде будет рассматриваться новый законопроект о мобилизации. Согласно документу, в частности, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.