МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Территориальные органы Роструда могут получить доступ к данным россиян, включая налоговую тайну, пишут "Известия". IT-компаниям напомнили о проверке согласия на раскрытие налоговой тайны

Соответствующая инициатива содержится в проекте приказа Минтруда, который предстоит согласовать с ФНС.

Предметом интереса является, в частности, информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость, данные о компаниях, которые сотрудничают более чем с десяти самозанятыми, начисляя им в среднем более 50 тысяч рублей в месяц, а также информация о работодателях, у которых отклонение среднемесячной суммы оплаты труда превышает 35% от среднего значения в субъекте.

О таких работодателях предлагается передавать в органы Роструда ИНН, СНИЛС, код постановки на учет, адрес регистрации, сумму доначисленных налогов.

Межведомственный обмен информацией нужен для борьбы с нелегальной занятостью. Эксперты подтверждают, что механизм может быть эффективен для выявления тех, кто получает зарплату в конвертах.

Отмечается, что передача данных из ФНС в Роструд может оказаться эффективным инструментом борьбы с неформальной занятостью.

В то же время, как опасаются эксперты, чем больше людей и организаций имеет доступ к информации, тем выше риски утечки данных, поэтому необходимы меры безопасности для защиты информации, составляющей налоговую тайну, в межведомственных комиссиях и органах Роструда.