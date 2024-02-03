АНКАРА, 3 фев — ПРАЙМ. Новым главой Центрального банка Турции стал Фатих Карахан, занимающий ныне должность заместителя управляющего регулятором, сообщил официальный печатный орган правительства Resmı Gazete. Турки оценили годовую инфляцию в полтора раза выше официальных данных

Глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан, пробывшая на своей должности 239 дней, сообщила в пятницу вечером в соцсети Х, что попросила президента Турции Тайипа Эрдогана освободить ее от должности из-за давления на нее и семью.

"Решением президента Реджепа Тайипа Эрдогана новым управляющим Центрального банка назначен Фатих Карахан", — говорится в тексте.

По данным телеканала NTV, Фатих Карахан родился в 1982 году в Эскишехире, в 2006 году окончил Университет Богазичи, факультет математики и промышленной инженерии. В 2012 году он защитил магистерскую и докторскую диссертации по экономике в Университете Пенсильвании.

В 2012 году он начал свою профессиональную карьеру в качестве экономиста в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и до 2022 года занимал должность руководителя отдела исследований рынка труда и товаров и советника по денежно-кредитной политике в вышеупомянутом учреждении.

Карахан, который также работал преподавателем в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, в 2022 году начал работать старшим экономистом в Amazon. В ноябре 2022 года Карахан был назначен главным экономистом Amazon.

Эркан стала объектом критики и насмешек в соцсетях, когда в интервью газете Hürriyet посетовала на высокие цены на аренду недвижимости в Стамбуле, оставляющие позади расценки на Манхэттене в Нью-Йорке.

После своего переизбрания в июне прошлого года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на пост главы ЦБ Турции Эркан, ранее работавшую в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. Там она консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших американских банков и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. Она также входит в консультативный совет факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. В США ее называют "великой турчанкой".