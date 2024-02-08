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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240208/843013029.html
США сняли антироссийские санкции с компании из ОАЭ
Макроэкономика
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Министерство финансов США сообщило, что вывело из-под антироссийских санкций компанию SM Distribution Inc FZCO из ОАЭ. Причины решения в публикации не поясняются. Санкции против... ПРАЙМ, 08.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, сша, санкции против рф, оаэ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов США сообщило, что вывело из-под антироссийских санкций компанию SM Distribution Inc FZCO из ОАЭ.
Причины решения в публикации не поясняются.
Санкции против SM Distribution американские власти ввели в ноябре прошлого года. Министерство финансов тогда обвинило компанию, специализирующуюся на торговле электроникой, в поставках "высокоприоритетных товаров в Россию, включая машины для получения, обработки и передачи данных".