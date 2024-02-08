ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов США сообщило, что вывело из-под антироссийских санкций компанию SM Distribution Inc FZCO из ОАЭ.

Причины решения в публикации не поясняются.

Санкции против SM Distribution американские власти ввели в ноябре прошлого года. Министерство финансов тогда обвинило компанию, специализирующуюся на торговле электроникой, в поставках "высокоприоритетных товаров в Россию, включая машины для получения, обработки и передачи данных".