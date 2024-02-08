МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Суд в Великобритании постановил, что российский предприниматель Михаил Фридман, находящийся под британскими санкциями, по закону не имеет права выплачивать декретные пособия своей лондонской экс-домохозяйке, обвинившей его в дискриминации за увольнение, пишет издание Telegraph. На Украине ввели санкции против компаний за связь с бизнесменом Фридманом

По данным издания, Доминика Козлик работала домработницей в лондонском доме Фридмана, а в 2021 году ушла в декретный отпуск на год. После того как в марте 2022 года бизнесмен оказался под санкциями британского правительства, выплаты женщине прекратились, затем она была уволена. Козлик подала в суд на Фридмана за "несправедливое увольнение из-за беременности, дискриминацию по половому признаку и нарушения контракта".

"Российский миллиардер, попавший под санкции, выиграл трудовой суд против своей домохозяйки после того, как судья постановил, что платить ей будет уголовным преступлением", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что согласно решению суда, Козлик была признана "жертвой процессов, которые находятся вне ее контроля", потому что что управляющая компания особняка Фридмана Athlone House действительно не могла продолжить выплачивать ей пособия, не нарушая при этом законодательство.

По данным Telegraph, женщина согласилась с тем, что компания Фридмана не может производить ей платежи без совершения уголовного преступления, но считала, что им следовало обжаловать решение суда.

Ранее Фридман проиграл в Высоком суде Лондона дело против британских властей о запрете на оплату услуг по содержанию его особняка Athlone House. Адвокаты Фридмана указывали на то, что их клиенту необходимо выплачивать 30 тысяч фунтов компании, обслуживающей дом, чтобы особняк не пришел в упадок. Однако Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) утверждало, что это невозможно, так как директором компании является Нигина Заирова, также включенная в санкционный список. Управление отказало в выделении денег на персонал, включая водителя, так как бизнесмен способен пользоваться общественным транспортом.

Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно. Агентство затем заявило, что прекратило расследование в отношении Фридмана по ряду пунктов.