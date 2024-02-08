МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлена до 8 июля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. Не стоит "казнить гонца". Западу посоветовали смириться с успехом России

"Значимым событием лета станет то, что продляется международная выставка-форум "Россия" до 8 июля. Это прекрасная возможность приехать тем, кто еще не успел там побывать, это и новые возможности, которые открывает летний формат, такие как открытое пространство, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, парады", — рассказал Древаль.

Он отметил, что у общества "Знание" уже есть много идей.

"Не все из них мы еще детально проработали, потому что продление было предложено президентом совсем недавно. Проект действительно получился, и жалко было бы "терять" летний период, когда можно с таким удовольствием погулять по ВДНХ. Так что, надеюсь, мы вновь удивим и москвичей, и гостей столицы интересными просветительскими форматами", — добавил собеседник агентства.

В середине января президент РФ Владимир Путин предложил продлить хотя бы на летний период выставку "Россия". Она стартовала 4 ноября 2023 года, в ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.