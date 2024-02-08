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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240208/843013596.html
Долг домохозяйств в США за прошлый год достиг рекорда
Макроэкономика
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Задолженность американских домохозяйств по итогам 2023 года достигла нового исторического рекорда в 17,5 триллиона долларов, свидетельствуют данные федерального резервного банка... ПРАЙМ, 08.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, сша, долги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Задолженность американских домохозяйств по итогам 2023 года достигла нового исторического рекорда в 17,5 триллиона долларов, свидетельствуют данные федерального резервного банка Нью-Йорка.
"Совокупные долги домашних хозяйств достигли 17,5 триллиона долларов в четвертом квартале 2023 года", — указано в отчете банка.
Согласно представленному графику, данный показатель является максимальным за время ведения статистики.
По данным финансовой организации, за последние 3 месяца прошедшего года долг американцев увеличился на 212 миллиардов долларов.
При этом долги по кредитным картам выросли на 50 миллиардов долларов, до 1,13 триллиона долларов, ипотечные обязательства — на 112 миллиарда долларов, до 12,25 триллиона долларов, а долги по автокредитам повысились на 12 миллиардов долларов, до 1,61 триллиона долларов.