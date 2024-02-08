ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Задолженность американских домохозяйств по итогам 2023 года достигла нового исторического рекорда в 17,5 триллиона долларов, свидетельствуют данные федерального резервного банка Нью-Йорка. Майк Джонсон назвал опасным прогноз роста дефицита бюджета и госдолга США

"Совокупные долги домашних хозяйств достигли 17,5 триллиона долларов в четвертом квартале 2023 года", — указано в отчете банка.

Согласно представленному графику, данный показатель является максимальным за время ведения статистики.

По данным финансовой организации, за последние 3 месяца прошедшего года долг американцев увеличился на 212 миллиардов долларов.

При этом долги по кредитным картам выросли на 50 миллиардов долларов, до 1,13 триллиона долларов, ипотечные обязательства — на 112 миллиарда долларов, до 12,25 триллиона долларов, а долги по автокредитам повысились на 12 миллиардов долларов, до 1,61 триллиона долларов.