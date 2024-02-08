МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Евроcоюз работает над официальной оценкой того, как будет выглядеть президентство Дональда Трампа, и планирует, как реагировать на любые карательные торговые меры, которые могут ударить по блоку, если он победит на выборах в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Bloomberg: Трамп накажет Европу за введенные торговые меры против США

По словам чиновника, знакомого с ситуацией, Еврокомиссия начала подготовку оценки последствий ноябрьских выборов, уделяя особое внимание сценарию, в котором Трамп выйдет победителем.

Как отметил собеседник, стиль бывшего президента становится все более агрессивным, и среди государств — членов блока общепринято, что на следующий срок будут применяться действия принудительного характера, такие как введение тарифов, направленных против ЕС. Чиновник добавил, что страны Евросоюза должны быть готовы к тому, что произойдет.

Как отмечается, потенциальные меры против Европы послужат составной частью более широкой инициативы по пересмотру торговли товарами. США уже давно имеют большой дефицит с ЕС, а 2023 год станет третьим годом подряд, когда дисбаланс превышает 200 миллиардов долларов. Советники Трампа утверждают, что эта модель является иллюстрацией несправедливой торговой практики.