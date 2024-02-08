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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240208/843013645.html
СМИ: Евросоюз готовится к трансатлантической схватке с Трампом
Макроэкономика
Новости
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Евроcоюз работает над официальной оценкой того, как будет выглядеть президентство Дональда Трампа, и планирует, как реагировать на любые карательные торговые меры, которые могут... ПРАЙМ, 08.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, евросоюз, сша, дональд трамп, тарифы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Евроcоюз работает над официальной оценкой того, как будет выглядеть президентство Дональда Трампа, и планирует, как реагировать на любые карательные торговые меры, которые могут ударить по блоку, если он победит на выборах в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По словам чиновника, знакомого с ситуацией, Еврокомиссия начала подготовку оценки последствий ноябрьских выборов, уделяя особое внимание сценарию, в котором Трамп выйдет победителем.
Как отметил собеседник, стиль бывшего президента становится все более агрессивным, и среди государств — членов блока общепринято, что на следующий срок будут применяться действия принудительного характера, такие как введение тарифов, направленных против ЕС. Чиновник добавил, что страны Евросоюза должны быть готовы к тому, что произойдет.
Как отмечается, потенциальные меры против Европы послужат составной частью более широкой инициативы по пересмотру торговли товарами. США уже давно имеют большой дефицит с ЕС, а 2023 год станет третьим годом подряд, когда дисбаланс превышает 200 миллиардов долларов. Советники Трампа утверждают, что эта модель является иллюстрацией несправедливой торговой практики.