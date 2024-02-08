МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Верховное национальное собрание КНДР приняло указ об упразднении закона об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В Северной Корее нашли неожиданный источник иностранной валюты

"На пленарной сессии сначала единогласно приняли указ Президиума ВНС "Об упразднении Закона КНДР об экономическом сотрудничестве между Севером и Югом Кореи, Закона КНДР о кымгансанской особой зоне международного туризма и правил их исполнения, соглашений, связанных с межкорейским экономическим сотрудничеством", — говорится в сообщении агентства.

Ранее парламент КНДР опубликовал постановление об упразднении комитета по делам мирного объединения родины, управления по содействию национальной экономике и управления по международному туризму в горах Кымгансан. В постановлении отмечается, что верховное народное собрание "вынуждено признать жестокие исторические реалии", в которых достичь объединения между Севером и Югом на основе принципа "одна нация, одно государство и два строя" не удастся уже никогда.

Парламентарии указывают, что причиной этого является политика Сеула, который в течение почти 80 лет ждет "крушения режима" и рассчитывает на объединение страны путем "поглощения". Южная Корея упоминается в постановлении под своим официальным наименованием "Республика Корея" и называется "самым враждебным государством".

В своей программной речи на сессии ВНС северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что этим положен конец 80-летним межкорейским отношениям и законодательно закреплена политика по отношению к Южной Корее на основе признания сосуществования двух государств. Он предложил четко определить в конституции КНДР территориальные пределы, находящиеся под государственной властью Пхеньяна, а также отразить в основном законе страны готовность к полному захвату Республики Корея и ее включению в территорию КНДР в случае развязывания войны.

Руководитель Северной Кореи также высказался за удаление из конституции таких выражений, как "северная часть" и "самостоятельность, мирное объединение и великая национальная консолидация", предложив подготовить соответствующие изменения уже к следующей сессии ВНС.

По словам, Ким Чен Ына, Северной Корее необходимо провести "поэтапные меры" для полноценного разделения в пограничной зоне, в том числе "физическое прерывание до полного и невосстановимого уровня" железнодорожной ветки, связывавшей Сеул с северокорейским Синыйчжу на границе с Китаем, которая была воссоединена в начале 2000-х годов и, несмотря на простой, существовала как "символ обменов и сотрудничества между Севером и Югом".

Кроме того, лидер КНДР предложил ликвидировать Монумент трех хартий объединения Родины, построенный на южной окраине Пхеньяна в 2001 году, чтобы "полностью удалить из национальной истории нашей республики саму концепцию "объединение", "примирение" и "соотечественник".