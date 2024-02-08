МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Финский бизнес потерял миллиарды от введения санкций против России, в результате которых финские компании ушли с российского рынка, пострадали транзитная отрасль и туризм, заявил РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. Посол назвал закрытие границ Финляндией шагом к разрыву отношений

"Потери финских компаний от ухода из России оцениваются во многие миллиарды евро. Перекрыв практически все виды транспортного сообщения между нашими странами, финны лишились весьма прибыльной отрасли – транзитной. Введенный запрет на въезд в страну российских граждан (опять же далеко не все европейские страны пошли на этот шаг) серьезно ударил по туристическому бизнесу. В лучшие годы доход от туристов из России составлял здесь до 1,5–2 миллиардов евро", — сказал он.

Большинство крупных финских фирм, особенно с государственным капиталом, ушли с российского рынка в отличие от своих многих западных конкурентов, уточнил Кузнецов.

"Финляндия не только активно поддерживает санкционную политику Вашингтона и Брюсселя в отношении России, но и пытается быть здесь впереди планеты всей", — сказал глава дипмиссии.

Помимо неукоснительного выполнения всех директив и рекомендаций Евросоюза, финны добровольно в инициативном порядке отказались от импорта российских трубопроводного газа, нефти, угля, электричества, ряда других товаров, хотя Брюссель этого и не требовал от Хельсинки, добавил посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.