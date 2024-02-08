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Названы возможные даты послания Путина Федеральному собранию
Макроэкономика
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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено 27-28 февраля, сообщили РИА Новости источники в губернаторском корпусе. Ранее пресс-секретарь... ПРАЙМ, 08.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, владимир путин, федеральное собрание
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено 27-28 февраля, сообщили РИА Новости источники в губернаторском корпусе.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что глава государства может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля — начале марта.
Один из собеседников сообщил, что командировка губернатора из восточной части страны запланирована на 27 февраля, не исключив, что дата может в последний момент измениться. Еще один источник агентства у другого руководителя региона уточнил, что "послание стоит (у губернатора — ред.) в графике на 28 февраля". Однако и он добавил, что эта дата пока еще под вопросом.
В прошлом году Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля. В 2022 году послание не оглашалось. Сам глава государства объяснил, что это связано с "большой динамикой событий".